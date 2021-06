Salta la privatizzazione dell’ospedale di Bordighera, Federazione Operaia Sanremese: «Buona notizia»

Sanremo. «Martedì 15 giugno il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nel rispondere ad una interrogazione rispetto alla situazione della privatizzazione di alcune strutture ospedaliere, tra le altre cose ha dichiarato come “le opportunità offerte dalle indicazioni del Pnrr in materia di sanità, orientate al potenziamento e all’integrazione dei processi assistenziali con particolare riferimento alle tecnologie e al presidio del territorio, consentano di rivedere decisioni assunte in circostanze diverse dalle attuali”. Sempre Toti ha aggiunto che “si rende necessaria una revisione degli aspetti organizzativi, rivedendo la destinazione degli ospedali di Cairo, Albenga e Bordighera” e che “per recuperare il tempo perduto su diverse specialità di elezione medica, potrebbero rivestire un ruolo pubblico strategico”. Una buona notizia». A dichiararlo, in merito alle ultime notizie sulla mancata privatizzazione dell’ospedale Saint Charles di Bordighera, è il Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese.

