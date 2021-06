Savona. Al contrario di quanto preventivamente annunciato, “Lo Scaletto senza Scalini” riaprirà il 30 giugno (e non il 27) e chiuderà il 5 settembre (non il 31 agosto). Un rinvio necessario per consentire la conclusione dei lavori che stanno interessando la spiaggia libera attrezzata delle Fornaci, gestita dalla cooperativa sociale Laltromare.

