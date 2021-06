Garlenda/Laigueglia. Una manifestazione per presentare ai turisti in vacanza tutte le esperienze dei territori dell’entroterra. È andata in scena ai bagni “Capo Mele” di Laigueglia, dove la Val Lerrone e le sue eccellenze hanno fatto sistema con il “Borgo più Bello d’Italia” con l’hashtag #inliguriapuoi.

... » Leggi tutto