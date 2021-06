Varazze, la minoranza: “I cantieri di Celle danneggiano la città, con l’arrivo dei turisti situazione insostenibile”

Varazze. “I varazzini sono in ostaggio di code lunghissime, recarsi a Savona non è più un breve spostamento ma un vero e proprio viaggio che può diventare interminabile. I lavori di vario tipo che insistono sull’Aurelia all’altezza di Celle e che durano ormai da più di un anno stanno determinando un danno enorme ai cittadini di Varazze che perdono moltissimo tempo nella percorrenza di un breve tratto di strada che collega la nostra città al capoluogo di provincia. Inoltre la chiusura dell’autostrada in direzione Savona proprio a Celle Ligure comporta un ulteriore problema”.

