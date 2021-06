Genova. Si parlerà di ambiente, lavoro, diritti, riconversione produttiva, guerra, carcere. Di come il movimento no global del 2001 vedeva 20 anni fa un mondo diverso “possibile” e di come oggi quel mondo – fatto di giustizia sociale, risorse più equamente distribuite in un pianeta sempre più fragile – sia oggi oltremodo “necessario”.

