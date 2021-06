Ventimiglia. Doppio appuntamento, a Ventimiglia, per la campagna di tesseramento con il gazebo di Fratelli d’Italia che sarà presente oggi, sabato 19 e il prossimo sabato in via Repubblica dalle 8 alle 13.

Saranno presenti il commissario Paolo Strescino, il dirigente provinciale Fabio Perri, l’assessore regionale Gianni Berrino e il consigliera regionale Veronica Russo.

