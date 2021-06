Bordighera, camion nettezza urbana precipitato a Sasso: lunedì mattina strada chiusa per recupero mezzo

Bordighera. Via Vincenzo Rossi sarà chiusa domani, lunedì 21 giugno, dalle 9 alle 12 circa, per il recupero del camion della Docks Lanterna precipitato sottostrada a causa della rottura improvvisa del freno. Per la precisione, come si legge nell’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, la strada sarà chiusa nel tratto compreso tra l’intersezione con via Penne Nere e l’intersezione con via Giovanni Pascoli.

