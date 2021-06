Roma, uomo armato di coltello in stazione. La testimonianza del deputato Flavio Di Muro

Roma. «Stamattina ho accompagnato mia moglie in stazione a Roma Termini e per pochi minuti non ci siamo imbattuti in una sparatoria: un extracomunitario minacciava la gente con un coltello e la polizia ha dovuto sparare». A raccontarlo è il deputato di Ventimiglia Flavio Di Muro (Lega), che per pochi istanti non è stato testimone di quanto accaduto nella stazione centrale della capitale, dove un uomo, straniero, è stato visto da un addetto alla vigilanza aggirarsi armato di coltello nei pressi di un’uscita della scalo. Per bloccarlo, mentre brandiva l’arma minacciando i passanti, un agente della Polfer ha esploso un colpo di pistola che lo ha ferito all’inguine.

... » Leggi tutto