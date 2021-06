Caldo, Uecoop Liguria: «Estate in bici con +15% di piste ciclabili»

Genova. «Scoprire le città in sella a una bicicletta grazie alla diffusione delle piste ciclabili che nei capoluoghi di provincia da nord a sud dell’Italia sono cresciute del 15% in cinque anni». E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) sugli ultimi dati Istat in occasione del primo giorno dell’estate mentre scoppia il grande caldo con milioni di turisti in vacanza in località di mare e montagna e città grazie al green pass con l’avanzare della campagna di vaccinazione dopo l’emergenza Covid.

