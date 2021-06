Dote sport, Tosi (M5s): “La maggioranza ha fatto sua la nostra proposta di legge”

Genova. “Il 3 marzo, insieme a tutte le forze della minoranza in Consiglio regionale, presentammo la proposta di legge Dote sport. La pdl si prefiggeva di erogare un contributo per minore, per permettere così alle famiglie di far fronte alle spese sostenute per l’attività sportiva dei figli in età scolare, e cioè tra i 6 e i 17 anni. Dopo aver illustrato la proposta in III Commissione, lo scorso 27 marzo l’assessore allo Sport dichiarò: ‘Visto che la Giunta si propone di fare una revisione più complessiva della normativa, è necessario ora congelare la pdl‘. Abbiamo comunque più volte sollecitato la Giunta a far presto per dare risposte concrete alle famiglie e a un comparto, quello sportivo, in sofferenza. Dalla giunta però non arrivò alcun cenno. Mai avremmo pensato che dietro cotanto silenzio ci celasse invece un disegno politico tanto imbarazzante quanto vergognoso: da una nota stampa odierna, infatti, abbiamo appreso che l’assessore allo Sport ha compiuto una giravolta degna del miglior prestigiatore, facendo infine sua la proposta di legge della minoranza“.

