E’ ufficiale, niente mascherine all’aperto dal 28 giugno

Liguria. “Siamo in attesa della decisione del Cts sull’uso delle mascherine che ci auguriamo tenga conto che l’intero Paese è ormai in zona bianca, a parte la Valle d’Aosta, e anche di una situazione sanitaria che sta progressivamente migliorando, soprattutto grazie all’imponente campagna vaccinale messa in atto”. Era questo l’auspicio del presidente ligure Giovanni Toti a inizio serata, quando ancora si attendeva la pronuncia del comitato tecnico scientifico sulla rimozione dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto a partire dal 28 giugno o eventualmente dal 5 luglio.

... » Leggi tutto