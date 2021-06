Petanque, il San Giacomo di Imperia campione d’Italia 2021

Imperia. Il San Giacomo ha lucidato lo scudetto del 2020, bissando il successo sui campi imperiesi del Pontedassio, dove la Valle Maira ha cercato invano di strapparle il titolo. Dopo la netta vittoria in semifinale ai danni della Bovesana, la formazione ligure ha affrontato gli avversari storici del club di Dronero, aprendo il confronto in parità per effetto del successo cuneese della terna Diglaudi-Chiapello-Martino (12-4 ai danni di Calissi-Arcolao-Torre) e la risposta imperiese di Rizzi-Bruno-Laigueglia (13-7 contro Nassa-Dutto-Bottero).

