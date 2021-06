“Riaprire la passerella lato piscina”: la proposta di un lettore dopo la chiusura del ponte sul Letimbro

Savona. E’ stato chiuso il 13 giugno il ponte Ruffino che permette di raggiungere il prolungamento oltrepassando il Letimbro per i controlli dopo che la segnalazione di una signora preoccupata per le vibrazioni del ponte. Le verifiche hanno portato a confermare che non ci sono problemi strutturali e che il ponte sarà “riaperto a breve dopo la messa in sicurezza”. Dopo questo episodio un lettore rilancia di rimettere in sesto il passaggio che passa a fianco della piscina.

... » Leggi tutto