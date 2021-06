Salvataggi in mare e proteste contro la guerra: “La solidarietà non è un crimine”, venerdì presidio a Genova

Genova. Presidio venerdì 25 giugno sotto la Prefettura di Genova per dire no alla criminalizzazione delle organizzazioni impegnate a difendere i diritti umani. Ad organizzare la manifestazione l’organizzazione umanitaria Sea Watch che si occupa di soccorrere in mare i migranti che fuggono da guerre e sfruttamento, insieme al Calp, il collettivo autonomo lavoratori portuali, che si trova sotto inchiesta per le sue battaglie contro il traffico d’armi in transito nel porto di Genova.

