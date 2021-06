Ventimiglia, incidente in scooter: ferito grave trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure

Ventimiglia. Un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in scooter avvenuto in corso Genova, a Ventimiglia, intorno alle 20,30.

Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, che sarà ricostruita dalla Polizia stradale. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con l’automedica e una ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

... » Leggi tutto