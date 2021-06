Consiglio regionale, mozione a sostegno della ristorazione: agevolazioni per la Tari

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione 16, presentata da Stefano Balleari (FdI) e sottoscritta dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta, vista la totale incertezza in cui versa il comparto della ristorazione, a farsi ulteriormente promotrice in Conferenza Stato-Regioni delle problematiche del settore per sostenere con misure e strumenti la categoria e a provvedere, anche con Anci, ad un’agevolazione sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti – Tari.

