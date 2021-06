Eventi estivi a Sanremo, torna la splendida location dell’auditorium Alfano

Sanremo. «Un mix di divertimento e leggerezza per un’estate all’insegna della ripartenza con circa 140 eventi di musica, teatro, cinema, gastronomia, moda, intrattenimento per le famiglie, shopping e che prevede anche l’inaugurazione e l’utilizzo dello storico auditorium Franco Alfano, finalmente restituito alla città dopo oltre 15 anni di lavori e con tutte le potenzialità per diventare una prestigiosa location di eventi».

... » Leggi tutto