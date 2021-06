Festeggiamenti di San Giovanni a Cervo, mercoledì 23 giugno serata tra aperitivi e musica in riva al mare

Cervo. Si apre con i festeggiamenti di San Giovanni la ricca settimana di Cervo. Come ogni anno, per tradizione, il borgo tra i più belli d’Italia festeggia il santo patrono la sera prima. Nel 2021, per il secondo anno consecutivo dopo il 2020 dell’emergenza sanitaria, non si svolgerà il tradizionale falò con la festa di San Giovanni al Pilone. I festeggiamenti cambieranno fisionomia e si svolgeranno, in collaborazione con la Proloco Progetto Cervo, mercoledì 23 giugno in riva al mare tra aperitivi e musica al tramonto: a partire dalle 19 e fino alle 21 e oltre a Marine De Re con Dj Tex, ai Bagni l’angolo con Paolo Bianco e Simone Molardi e ancora, ai Bagni Tosco con “Radio Grock” di Riccardo Ghigliazza. Intorno alle 21, al clou della festa, saranno fatte salire in cielo dalle postazioni musicali le lanterne luminose.

... » Leggi tutto