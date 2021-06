Sanità ligure, Filippo Ansaldi è il nuovo direttore generale di Alisa

Genova. Filippo Ansaldi è il nuovo direttore generale di Alisa. La Giunta regionale ha approvato oggi la delibera di nomina. Già vice commissario e direttore della Prevenzione dell’Azienda Ligure Sanitaria, al fianco del presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti, Filippo Ansaldi, docente di Igiene applicata all’Università degli Studi di Genova, ha coordinato la task force Covid-19 per tutta la durata dell’emergenza, contribuendo in modo significativo insieme alle direzioni strategiche delle aziende sanitarie e ospedaliere all’elaborazione delle strategie e dei modelli previsionali che hanno consentito al sistema sanitario ligure di far fronte alla pandemia.

