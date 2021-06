Un milione di tumori non diagnosticati durante la pandemia Covid in Europa

Un milione di casi di tumore potrebbero non essere stati diagnosticati in tutta Europa durante la pandemia di Covid a causa della riduzione, dei ritardi e dei rinvii delle attività di screening. E’ quanto emerge dallo studio elaborato dall’European Cancer Organisation che, per questo motivo, ha lanciato la campagna il 17 giugno “Time to Act” per sottolineare l’importanza di ripartire con le visite senza aspettare il tramonto del Covid.

