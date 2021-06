Ventimiglia, successo di partecipanti alle Giornate europee dell’archeologia 2021

Ventimiglia. Le Giornate Europee dell’Archeologia, nate in Francia come Giornate Nazionali per l’Archeologia e poi, dal 2019 divenute evento europeo, si prefiggono lo scopo di far conoscere il mondo dell’archeologia attraverso eventi che portino alla scoperta della realtà lavorativa e di ricerca, di studio e valorizzazione, di promozione e divulgazione. Ventimiglia, grazie a una stretta e proficua collaborazione fra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, il Polo Museale della Liguria, il Comune di Ventimiglia, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, ha organizzato un ricco calendario di eventi che ha riscontrato un notevole successo di partecipanti e di gradimento.

