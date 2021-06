E alla fine la ruspa arrivò. E ci persero tutti

Savona. C’è da invidiare chi pensa di sapere da che parte stia la ragione, o perlomeno tutta la ragione. Potrebbe essere il pensiero della sera, di questa sera savonese che, da qualsiasi parti la si guardi, rischia di catapultare la nostra città a qualche titolo del tipo “Ruspe in azione contro i rom”. Perché alla fine le ruspe sono arrivate, hanno abbattuto ciò che dovevano abbattere, issato e gettato via cassetti e suppellettili con dentro la vita di persone. Abbiamo guardato negli occhi queste persone, e facendolo è forse più difficile dare giudizi rispetto a farlo da una comoda poltrona davanti alla tv in attesa di conoscere la formazione dell’Italia di Mancini.

