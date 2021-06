La Guardia di Finanza celebra i suoi 247 anni, il bilancio del 2020 in provincia di Imperia

Imperia. Nella mattinata odierna, nel rispetto dei protocolli sanitari dettati dall’emergenza pandemica in corso, presso la caserma “De Amicis”, sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza, alla presenza del prefetto Alberto Intini e del procuratore capo della Repubblica Alberto Lari, accolti dal comandante, il colonnello Walter Mazzei, ha avuto luogo una sobria cerimonia per celebrare il 247° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Nel corso dell’evento, le Autorità intervenute hanno consegnato alcune ricompense morali a militari del Corpo particolarmente distintisi in operazioni di servizio.

