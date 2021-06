Lavoro e formazione in Liguria, c’è un bando europeo da 12,3 milioni di euro

Genova. Con l’approvazione da parte della giunta regionale della Liguria del bando per sostenere l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali si conclude l’iter di “Nuova Garanzia per i Giovani” programma europeo che ha una dotazione complessiva di 12,3 milioni. È dedicato ai giovani dai 15 ai 29 anni che non lavorano e non studiano (i cosiddetti ‘Neet’) e prevede varie tipologie di aiuti. Ad oggi risultano registrate nella piattaforma regionale di Garanzia Giovani 1.449 adesioni attive, sono 1.229 i giovani già convocati dai Centri per l’Impiego 1.172 sono stati presi in carico e solo 57 hanno rinunciato.

