Sgombero campo nomadi Fontanassa, il PD savonese: “Specchio dell’inadeguatezza dell’amministrazione”

Savona. “Quanto accaduto è lo specchio dell’inadeguatezza di questa amministrazione che si è occupata solo a fine mandato e in maniera demagogica di una questione importante e che era da affrontare, questo è il frutto di una delle tante divisioni in maggioranza che non è stata in grado di gestire questo passaggio, tanto più quando coinvolgono la vita delle persone, anche di persone fragili”. Lo afferma, in una nota, il gruppo consiliare del Partito Democratico di Savona commentando lo sgombero avvenuto in mattinata di alcuni container e strutture abusive nel quartiere della Fontanassa.

... » Leggi tutto