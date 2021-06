Forte Santa Tecla, ecco il progetto per la rinascita: protezione civile, laboratori, teatro e scout

Genova. Un centro di formazione per la protezione civile, un sistema di monitoraggio degli incendi boschivi, uno scenario mozzafiato per spettacoli teatrali, laboratori didattici per le scuole, visite guidate e uno spazio a disposizione degli scout. Sono alcune delle proposte che una rete di quattro associazioni ha avanzato al Comune per tutelare e riqualificare il Forte Santa Tecla, struttura che dal 1747 domina San Fruttuoso e San Martino e che oggi è quasi inutilizzata nonostante numerosi tentativi di strapparla all’abbandono.

