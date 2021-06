La Sinfonica trova un presidente tenore, parla Filippo Biolé: «Cda squadra perfetta»

Sanremo. «Usciamo da un periodo doloroso per l’intero Paese così come per l’Orchestra Sinfonica. Quale miglior modo per farlo se non puntando sulla cultura e sulle istituzioni che la rappresentano da più di un secolo». Sono queste le prime parole del neo presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’avvocato genovese Filippo Biolé, nominato ieri dal sindaco Alberto Biancheri alla guida del consiglio di amministrazione dopo il dietrofront dell’ex vicesindaco Claudia Lolli.

... » Leggi tutto