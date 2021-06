La voglia di vacanze frena i vaccini, la strategia di Toti: “Anticipiamo i richiami a 21 giorni”

Liguria. . “Stiamo provando a organizzare alcune giornate ad accesso diretto anticipando la seconda dose” di Pfizer o Moderna “ai 21 giorni, che è quanto si può fare secondo le direttive di Aifa ed Ama, il che comporta di riuscire a effettuare il richiamo prima di agosto“. È questa la strategia del governatore Giovanni Toti per recuperare lo sprint su una campagna vaccinale entrata in difficoltà alle soglie dell’estate. Non per mancanza di dosi o di personale, ma perché a scarseggiare sono le prenotazioni.

