Loano, tutto pronto per la festa del 2 Luglio: messa in piazza Italia e “processione virtuale”

Loano. Culmineranno, come di consueto, la sera del 2 luglio i festeggiamenti della Madonna della Visitazione, protettrice dei pescatori e dei naviganti loanesi. Come già avvenuto l’anno scorso, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria nemmeno in questo 2021 si terrà la tradizionale processione che vede protagoniste le Cappe Turchine dell’Oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario, le Cappe Bianche ed altre confraternite del territorio.

