Manutenzione e sicurezza stradale a Vallecrosia, arrivano 140.000 euro di fondi statali

Vallecrosia. L’amministrazione comunale continua a lavorare per la manutenzione e la sicurezza stradale, sia automobilistica, sia pedonale, anche per i soggetti deboli. Grazie a 140 mila euro di fondi statali, sarà possibile, infatti, procedere con diversi interventi sulle strade del territorio comunale. Più precisamente il progetto prevede lavori di asfaltatura: del Lungomare Marconi lato Ponente, via Romana primo tratto dalla rotonda con via Don Bosco, di via San Rocco nel tratto compreso tra la nuova rotonda stradale e l’Asilo Nido Comunale.

