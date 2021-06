Favale di Malvaro. Archiviata con soddisfazione la partecipazione al 37° Rally della Lanterna, la scuderia Sport Favale 07 è pronta ad affrontare, in questo fine settimana, la 60ª “Coppa Paolino Teodori”, valida per il Campionato Europeo della Montagna e per il Campionato Italiano Velocità Montagna, ad Ascoli Piceno e lo Slalom “Bubbio-Cassinasco”, prova del Trofeo Centro Nord, in provincia di Asti.

... » Leggi tutto