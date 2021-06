Spotorno 2021, Spiga e Bonasera: “Zunino prima cerca noi, ora il centro sinistra. Noi vogliamo solo il bene della città”

Spotorno. Da un lato, la disponibilità di Francesco Bonasera a farsi da parte per appoggiare la candidatura a sindaco di Giancarlo Zunino e l’appartente volontà di accettare da parte sua e dall’altra il successivo rifiuto da parte di quest’ultimo di correre insieme in un’unica coalizione e la ricerca di un accordo con il centro sinistra. “Non ci meravigliamo – dicono Massimo Spiga e Francesco Bonasera – dell’atteggiamento. Zunino ogni 5 anni esce dall’albergo e decide di fare il candidato sindaco nei modi e nei termini solo suoi. Si lamenta oggi che Spotorno ha dovuto subire l’arrivo di due commissari, per la fine anticipata delle legislature, fine volute da lui e dai gruppi che facevano riferimento a lui”.

