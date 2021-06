Albenga. “Da oggi Albenga è una città Covid Free. Anche l’ultimo dei cittadini positivi al Covid è guarito e sono almeno 2 settimane che nella città delle Torri non si verificano nuovi casi”. Con queste parole il sindaco di Riccardo Tomatis annuncia un dato senza dubbio positivo, ma che non deve far abbassare la guardia.

... » Leggi tutto