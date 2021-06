Genova. Tra le numerose iniziative che si terranno in città in occasione del ventennale del G8, in programma anche quella promossa da Legambiente, “Ambiente: da Porto Alegre al G8 di Genova, quale percorso per il futuro”, e organizzata per martedì 20 luglio in Via Caffa 3/5b, sede storica di Legambiente, che nei giorni del luglio 2001 fu sede del Genoa Legal Forum.

