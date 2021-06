CulturaIdentità dà il via alla campagna adesioni anche in Liguria

CulturaIdentità, sodalizio fondato da Edoardo Sylos Labini che ha come scopo la difesa, la promozione e la diffusione dell’Identità Italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico, ha lanciato la sua campagna di adesioni a livello nazionale e quindi anche in Liguria. Infatti nei prossimi giorni saranno organizzati alcuni eventi con banchetti e presentazioni di libri che vedranno come protagonisti “operatori culturali, artisti, giornalisti, intellettuali e imprenditori che in un mondo globalizzato vogliono riscoprire il valore della nostra italianità”.

