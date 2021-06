Ex Ilva, fallito “l’assalto al fortino”: i lavoratori non riescono a far sospendere la cassa integrazione

Genova. “Molti di voi sono tifosi di una squadra di calcio e alla vostra squadra chiedere coraggio, determinazione, grinta e volontà, noi oggi ci abbiamo messo queste cose e penso che più di così non si poteva fare. A volte non bastano grinta, coraggio, volontà e determinazione perché ti trovi davanti una palude nebbiosa, oscuri poteri che fanno i prepotenti con i deboli e viceversa”, È Franco Grondona della Fiom a parlare per tutti a quanti hanno resistito sotto il sole per tutta la giornata, dopo una mattinata di corteo e tafferugli con la polizia.

