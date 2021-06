Loano, crescono gli strumenti smart per il pagamento dei parcheggi: dal 28 giugno arriva PayByPhone

Loano. Crescono gli strumenti “smart” per il pagamento della sosta sul territorio di Loano. A partire da lunedì 28 giugno, infatti, i conducenti potranno usufruire anche della app PayByPhone. Il nuovo strumento digitale si affianca alle altre app, già in uso da tempo, EasyPark e Flowbird. Loano è tra le prime città in Liguria ad adottare il sistema PayByPhone, già utilizzato con successo i oltre 1.100 località europee e nordamericane. Grazie a PayByPhone il pagamento della sosta mediante smartphone sarà sempre più semplice, sicuro e conveniente, non richiederà l’utilizzo di contanti e, soprattutto, sarà proporzionale all’effettiva durata della sosta.

