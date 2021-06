Savona. “Lo stadio Bacigalupo versa in stato fatiscente e di quasi abbandono oramai da molto tempo. Non è più possibile nemmeno per le società sportive di pattinaggio usare parti di esso per gli allenamenti, in quanto vi sono seri problemi di sicurezza”. Lo denunciano, in una nota, i consiglieri comunali savonesi di “Italia Viva” Barbara Pasquali e Elda Olin.

