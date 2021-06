In queste ore in città torna a tuonare la Sindaca “dismessa” per spiegare quanto ha fatto in merito al campo nomadi e , mettendo il solito disco, per accusare le Giunte di sinistra di non aver risolto il problema del campo nomadi da Lei e dalla sua Giunta sistemato a colpi di forze dell’ordine e di mezzi meccanici.

... » Leggi tutto