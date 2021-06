Garlenda. Tre giorni ed un centinaio di eventi in Italia e all’estero: in questo consiste la prima edizione del “World Wide Meeting delle Fiat 500 storiche”, in programma dal 2 al 4 luglio 2021. “Risultato eccezionale per un evento concepito in pieno periodo Covid, che ha raggiunto lo scopo ‘antidepressivo’ che il Fiat 500 Club Italia si era posto”, hanno fatto sapere dal Club.

