Alassio, pronto il piano economico tariffario della Tari: una manovra da 800mila euro

Alassio. La prossima seduta del Consiglio Comunale di Alassio, convocata per la sera di martedì 29 giugno, ha all’ordine del giorno tre punti che riguardano la TARI. Si tratta delle approvazione delle modifiche al regolamento per consentire lo sgravio alle utenze domestiche, e non sulle prossime cartelle, a seguito delle difficoltà registrate dalla popolazione a causa dell’emergenza sanitaria: una manovra di circa 800mila euro.

... » Leggi tutto