Caos autostrade, Grande Liguria: “Lunghissime code anche sulla via Aurelia. Situazione insopportabile”

“Continua purtroppo una situazione insopportabile per quanto riguarda la viabilità, code lunghissime in autostrada che causano ritardi sul lavoro, appuntamenti importanti che saltano e disagi alla viabilità anche sulla via Aurelia in quanto molti si riversano sulla statale per cercare di evitare le colonne di macchine che ormai sono una triste consuetudine in autostrada. Abbiamo letto più volte autorevoli figure politiche lamentarsi sui social della situazione, scordandosi che non sono comuni cittadini, ma che avendo un ruolo istituzionale, il luogo deputato dove portare il disagio che ormai è di tutti i giorni sono proprio nelle istituzioni che loro rappresentano.

