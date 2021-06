Elezioni 2021, Marco Russo presenta le 12 forze politiche che hanno aderito all’Agenda per Savona

Savona. Uno schieramento di forze politiche che copre tutto l’arco che dal centro arriva fino alla sinistra. Durante il flash mob di ieri sera ai giardini di Villapiana, Marco Russo, candidato sindaco del Patto per Savona, ha elencato, citandoli uno per uno, i 12 soggetti politici che fino a questo momento hanno aderito all’Agenda per Savona insieme con numerose forze sociali e civiche di Savona.

... » Leggi tutto