Ex Ilva, la protesta continua: lunedì nuova assemblea di fabbrica, incognite sulla visita di Orlando a Cornigliano

Genova. Tante incognite e una sola certezza nella domenica che precede una nuova settimana di protesta per i lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano. Lunedì 28 giugno, nel giorno in cui dovrebbe scattare la cassa integrazione decisa dall’azienda per i 981 dipendenti genovesi, dalle 7 alle 9 si terrà un’assemblea di fabbrica. In base agli ultimi sviluppi sindacati e lavoratori definiranno nuove azioni di protesta.

