Imperia. Nono giorno di festa di Ineja. Dalle 11, Gimkarrozzina, gimcana goliardica riservata a persone in carrozzina, proposta dall’Associazione UILDM Imperia (area festa banchina Aicardi). In mattinata apertura di MercantIneja ed expo-auto, a seguire, alle 18.30, apertura stand Pesca della Zucchetta e Info Point, e le attività ludiche a cura de “La Fattoria Liberamente” in via del Cantiere.

