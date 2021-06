Lions Club Bordighera Ottoluoghi, rinnovo delle cariche: Enzo Costagliola di Polidoro è il nuovo presidente

Bordighera. Giovedì 24 giugno, in occasione della Charter Night, il presidente Germano Pellegrino ha lasciato il testimone a Enzo Costagliola di Polidoro dopo due anni di presidenza segnata dal lockdown. L’emergenza sanitaria non ha impedito la realizzazione di importanti services da parte del club, tra i quali l’acquisto e successiva consegna di un cucciolo di un cane guida per non vedenti ad una ragazza di Genova.

... » Leggi tutto