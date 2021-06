Il Covid trasforma Cairo Medievale: niente bancarelle, ma due giorni di spettacoli itineranti nel centro storico

Cairo Montenotte. Cairo Medievale 2021 non sarà un’edizione come le altre, una cinque giorni in cui di solito il centro storico si riempie di spettacoli, visitatori, musica e bancarelle. I protocolli anti contagio sono troppo rigidi per permettere la sua “naturale” realizzazione. Ma la Pro Loco di Cairo Montenotte non intende annullare del tutto l’edizione 2021 (così come avvenuto lo scorso anno) e vuole festeggiare, seppur in modo ridotto, il 30°anniversario dalla nascita della manifestazione. Saranno quindi solo due i giorni (il 6 e il 10 agosto) in cui si terrà una sorta di Cairo Medievale.

... » Leggi tutto