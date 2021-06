Sanremo. Mobilitazione di soccorsi in serata al civico 37 di via San Francesco, a Sanremo, per un principio di incendio al quarto piano di una palazzina nei pressi del supermercato Basko. Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un ventilatore, forse a causa di un corto circuito, per poi estendersi a una coperta.

... » Leggi tutto