Santa Corona, Ciangherotti (FI): “Al pronto soccorso ogni giorno più di 20 persone contemporaneamente in attesa di essere visitate”

Pietra Ligure. “Ventisette pazienti in attesa di essere visitati. Altri 23 in visita dai medici. Nonostante la curva epidemiologica abbia arrestato in maniera importante la sua corsa in Riviera, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona, continuiamo a vederle di tutti i colori. Ho accompagnato un’amica da Albenga a Pietra Ligure per essere visitata al pronto soccorso e siamo finiti nel girone dantesco delle lunghe attese. Ma quando riaprono il PPI di Albenga?”. Se lo chiede anche Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga che si batte per la riapertura del Punto di primo intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

