Bordighera, uomo investito sulle strisce pedonali alle Due Strade

Bordighera. Un uomo è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Pasteur, all’altezza del parcheggio pubblico in località Due Strade a Bordighera. E’ successo intorno alle 14. Stando a quanto ricostruito, il pedone, R.D.R, 55 anni, è stato sbalzato a terra da una Bmw diretta verso mare. Nella caduta il 55enne ha riportato un taglio a una caviglia e un sospetto trauma cranico, avendo battuto la testa, ma è fortunatamente rimasto sempre vigile e cosciente. Soccorso da un equipaggio della Croce Rossa di Bordighera è stato accompagnato in ospedale.

